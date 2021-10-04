В декабре Huawei представит смартфон раскладушку Mate V вроде Galaxy Z Flip3, а также умные часы Watch GT3 и Watch. Еще в декабре Huawei представит второе поколение фитнес-браслета Fit, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как пишет источник, под самый конец года Huawei представит массу интересных новинок, в их числе окажется смартфон-раскладушка Mate V (возможно и другое название устройства - Mate Flip), умные часы Watch GT3 и Watch D, а также фитнес-браслет Fit 2.

Так может выглядеть Huawei Mate V

Точных данных о том, каким окажется Mate V, нет, но есть изображения из патентной заявки, поданной Huawei в европейское патентное ведомство в 2020 году. В ней как раз описывается такая модель. Патент описывает смартфон, схожий с нынешним Samsung Galaxy Z Flip3, хотя дизайн, конечно, иной. Предполагается, что диагональ внутреннего экрана составит 6,8 дюйма, наружного, визуально объединенного с камерой, - 1,35 дюйма.

Аппаратной платформой Mate V выступит или Kirin 9000 4G, или Snapdragon 888 4G, но более вероятен второй вариант, так как Kirin 9000 у Huawei, по слухам, практически не осталось. Фронтальная камера будет врезанной, основная камера - с тремя модулями.

Huawei Watch GT3 - один из самых ожидаемых продуктов компании. Данных о характеристиках пока нет, но, предположительно, часы получат умный голосовой помощник Celia, операционную систему HarmonyOS 2.0 и поддержку регистрации ЭКГ.

Huawei Watch D окажутся совершенно новым продуктом. Буква D в названии - от слова Doctor, то есть они будут ориентированы в первую очередь на считывание и интерпретацию жизненных показателей. Среди них - ЧСС, оксигенация крови, артериальное давление, ЭКГ.

Название Watch D уже зарегистрировано Huawei

Huawei Watch Fit 2 станет преемником нынешнего фитнес-браслета Fit. Он может получить экран AMOLED диагональю 1,64 дюйма разрешением 456 х 280 пикселей, аккумулятор емкостью 455 мАч, различные датчики, модуль Bluetooth 5.0. Фитнес браслет сможет определять ЧСС и оксигенацию крови.