Apple выпустит рекордный iPhone

В 2022 году Apple может выпустить смартфон с рекордным объемом памяти. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники сообщают, что в iPhone 14 американская компания впервые может применить накопители нового поколения QLC. В этой связи Apple возможен выпуск смартфон с двумя терабайтами встроенной памяти, что станет рекордом для сегмента телефонов.

В отчете также говорится, что в 2022 году Apple намерена провести серьезный редизайн линейки смартфонов. В частности, убрать экранный вырез. Модель с накопителем в два терабайта будет ориентирована на профессиональных фотографов и операторов, и она окажется самой дорогой в серии. По мнению журналистов, подобный апгрейд не является обязательным, так как для нужд большинства пользователей достаточно и одного терабайта памяти.

Авторы отметили, что увеличение емкости накопителя iPhone связано с улучшением камеры смартфона. В актуальном поколении устройств поддерживается съемка видео в формате ProRes и разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Смартфоны нового поколения Apple имеют минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Pro-версии iPhone 13 получили возможность расширения до одного терабайта.