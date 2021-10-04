iPhone 13 оказались в дефиците

Смартфоны Apple нового поколения оказались в дефиците на ряде рынков. Об этом сообщают авторы блога Aroged, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Через неделю после старта продаж новых смартфонов Apple все возможные конфигурации iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оказались недоступны для моментальной покупки. Сроки доставки флагманов в США, Канаде, Европе и России увеличились до трех-четырех недель.

По словам журналистов, нехватка iPhone может быть связана с глобальной нехваткой чипов, о которой руководитель Apple Тим Кук предупреждал еще в июле. Также имеет место повышенный спрос на новые модели с экраном, поддерживающий частоту обновления 120 герц. "Скорее всего, дефицит на топовые смартфоны Apple продлится до конца года, как и в случае с консолями PlayStation 5, видеокартами Nvidia GeForce RTX30XX и другой электроникой", - подытожили специалисты.

Судя по российскому интернет-магазину Apple, доставка смартфонов доступна в конце октября - начале ноября. При заказе iPhone 13 и 13 mini в центральные регионы страны магазин обещает привезти товар в течение двух-трех недель, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max - четырех-пяти недель.

Ранее источники российских ретейлеров сообщили, что за первую неделю со стартам продаж граждане приобрели 53,5 тысячи iPhone 13, потратив в общей сложности 5,7 миллиарда рублей. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что Apple специально создает умеренный дефицит, чтобы показать востребованность своих новинок.