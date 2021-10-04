WhatsApp обновит популярную функцию

Команда WhatsApp работает над новой функцией. Как передает Day.Az, об этом пишет портал WABetaInfo.

Так, в мессенджере появится новый плеер Global voice message player для прослушивания голосовых сообщений.

По данным портала, будущий проигрыватель должен упростить прослушивание длинных голосовых сообщений. Пользователь сможет выходить из диалога, а воспроизведение голосового сообщения останавливаться не будет.

При этом само сообщение будет закреплено вверху экрана со всеми элементами управления.

В настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя. Если вы покинете этот экран, то голосовое сообщение перестает проигрываться.

Пока разработка находится на раннем этапе и дата запуска функции неизвестна.