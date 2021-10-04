Раскрыт складной смартфон Honor

Honor может выпустить свой складной смартфон до конца года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Notebookcheck.

Китайская компания работает над первым смартфоном, который получит складной форм-фактор. Журналисты ссылаются на отчет инсайдеров из Weibo. По слухам, флагманское устройство получит восьмидюймовый дисплей и топовый процессор - Snapdragon 888 или 888+.

Из раскрытой информации от источников следует, что планы выпустить складной смартфон существовали еще в то время, когда Honor находилась под контролем Huawei. В этой связи две компании могли совместно работать над концептуальным девайсом.

Сообщается, что аппарат будет напоминать складной смартфон Huawei Mate X2, выпущенный в начале 2021 года. Гаджет имеет основной 8-дюймовый экран и дополнительный 6,45-дюймовый дисплей. Девайс работает на чипе Kirin 9000 5G, комплектуется восемью гигабайтами оперативной памяти, камерой с объективами разрешением 50, 12, 8 и 16 мегапкиселей.

Анонс устройства, с которым Honor выйдет на рынок складных смартфонов, должен состояться в четвертом квартале 2021 года. Стоимость будущего аппарата не раскрывается.

В конце сентября стало известно, что США могут ввести санкции против Honor и внести компанию в черный список министерства торговли. Если это произойдет, то корпорация, в частности, не сможет продавать свои смартфоны с предустановленными сервисами от Google.