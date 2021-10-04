Шведский автопроизводитель Volvo столкнулся с глобальной проблемой

Шведский автопроизводитель Volvo, принадлежащий китайской автомобильной компании Geely, столкнулся с глобальной проблемой - мировой дефицит полупроводников ударил по продажам компании, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сентябре 2021 года продажи Volvo упали на 30,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне глобального дефицита чипов. Мировые продажи компании снизились до 47,23 тысячи автомобилей в сентябре. При этом в Европе они сократились на 41,5 процента, а в США - на девять процентов.

В сентябре Volvo предупредила, что продажи во второй половине 2021 года могут сократиться по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причиной стало уменьшение объемов производства из-за нехватки материалов. "Снижение было связано с нехваткой комплектующих. Это повлияло на производство, хотя оно снова увеличилось в конце сентября", - говорится в заявлении Volvo. При этом компания утверждает, что спрос на ее продукцию остается высоким.

Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) назвали мировую автомобильную отрасль самой пострадавшей от проблем с поставками в период пандемии коронавируса. Особенно сильно на ней отразилась нехватка полупроводников, которая вынудила некоторых производителей сократить производство и продажи. Volkswagen потерял 14 процентов продаж в августе, Stellantis - 29 процентов, Renault - 23 процента. Daimler и BMW потеряли 38 и 18 процентов соответственно.