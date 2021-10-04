В смартфонах Samsung не нашли рекламы
Компания Samsung убрала рекламу из своих смартфонов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание TizenHelp.
Журналисты проверили смартфоны бренда после актуального обновления и не нашли в них встроенных рекламных блоков. Авторы ссылаются на техническую поддержку корейской корпорации, сотрудники которых подтвердили, что реклама в приложениях стала недоступна с 1 октября.
По словам специалистов, ранее во встроенных приложениях экосистемы Samsung на телефонах можно было встретить рекламу. Рекламные блоки могли приносить компании дополнительную прибыль с каждого устройства. "Пользователи заплатили более двух тысяч долларов, чтобы купить устройство и получать бесперебойные услуги без рекламы", - сообщили авторы, отметив, что реклама появлялась даже в самых дорогих флагманах Samsung.
Некоторые пользователи, на которых ссылаются журналисты, отметили быстродействие системы после апгрейда. Ранее рекламные блоки появлялись в таких программах, как Samsung Pay и Samsung Health - блоки могли демонстрироваться в верхней и нижней частях экрана.
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