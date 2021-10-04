В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пользователи из РФ также информируют о неполадках в этих соцсетях, следует из сведений Downdetector.