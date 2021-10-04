Названа возможная причина сбоя сервисов Facebook и Instagram
Журналист британского издания The Independent Брайан Кребс назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем Twitter.
"Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации", - заявил Кребс.
По его словам, этими записями управляет только сама компания.
Журналист также отметил, что в настоящее время неизвестно, почему было внесено такое изменение. Он предположил, что это изменение могло быть результатом внутренних изменений или обновлений, которые "пошли наперекосяк".
В свою очередь, репортер New York Times Райан Мак у себя в Twitter сообщил, что помимо приложения Facebook перестали работать и внутренние инструменты, а также коммуникационные платформы, в том числе Workplace.
Он заявил, что "вся работа встала".
"Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком", - написал журналист в соцсети.
Ранее в понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.
По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).
52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.
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