Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram

Проблемы с мессенджером Telegram наблюдаются в понедельник в ряде стран, в основном сбой коснулся США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В первую очередь о неполадках информируют жители США и Мексики, от канадцев жалоб меньше. Сообщают о сбое и жители Южной Америки. Европейцы отправили меньше отчетов о проблемах в работе мессенджера.

В 22:14 (Баку) Downdetector зафиксировал в США более 1700 отчетов об ошибках. К настоящему моменту их количество уменьшилось до 400. 53% пользователей не могут открыть приложение, 25% не могут подключиться к серверам, 22% не могут отправить сообщения.

Между тем, по сведениям корреспондента ТАСС в Нью-Йорке, Telegram нормально функционирует там как в режиме обмена сообщениями, так и в режиме телефонных звонков.