Что известно о глобальном сбое в Интернете

В понедельник в интернете произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram и WhatsApp.

* Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи в США начали сообщать о сбоях в работе мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, а также интернет-провайдера Spectrum и поисковика Google.

* На фоне масштабного сбоя падают акции ведущих американских IT-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon.

* Марк Цукерберг, согласно данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял за день $6,6 млрд.

* Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, а также испытывают проблемы в работе внутренних программ компании, сообщил журналист The New York Times Райан Мак в Twitter.

* Портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 млрд пользователей Facebook, выставили на продажу на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

* В компании сомневаются, что произошедшее - результат кибератаки, так как Facebook, Instagram и WhatsApp "слишком различаются между собой", пишет NYT со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников Facebook.

* В России наблюдаются сбои в работе "ВКонтакте". При этом в пресс-службе компании отметили, что сбоев в работе соцсети нет.

* Некоторые пользователи также сообщают о сбое в работе Telegram.

* Пользователи сообщают о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.

* За несколько минут до глобального сбоя в Интернете, анонимный пользователь 4chan выставил предупреждение, что сейчас все соцсети рухнут. "Это только начало", - заявил он, отметив, что работает в крупной международной интернет-компании. "Слышу слухи о том, что произойдет массовое отключение интернета сразу после полудня по североамериканскому восточному времени. Сначала социальные сети выйдут из строя, за ними последует остальная часть клирнета ("чистая сеть": интернет за исключением даркнета и глубокой сети). Это уже начинается. Мне жаль", - написал аноним.