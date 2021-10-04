Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана о масштабном сбое в Интернете

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана прокомментировало масштабный сбой в Интернете.

Как заявили Day.Az в ведомстве, вот уже около несколько часов азербайджанские пользователи соцсетей испытывают проблемы с доступом к некоторым приложениям и продуктам.

"Сообщаем, что сбои в работе интернет-приложений носят глобальный характер и не связаны с работой локальных систем", - подчеркнули в министерстве.