https://news.day.az/hitech/1387591.html Данные 1,5 млрд. пользователей Facebook попали в сеть
Данные 1,5 млрд. пользователей Facebook попали в сеть
Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.
Mash добавляет, что это самый большой и значительный "слив" данных Facebook за всю историю.
Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.
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