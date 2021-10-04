Данные 1,5 млрд. пользователей Facebook попали в сеть

Данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.

Mash добавляет, что это самый большой и значительный "слив" данных Facebook за всю историю.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.