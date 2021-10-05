В Facebook назвали причину масштабного сбоя

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер в своем Twitter-аккаунте назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов компании.

По его словам, сбой произошел из-за проблем с сетью. Сейчас команда занимается восстановлением работы. "Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее", - написал Шрепфер.