https://news.day.az/hitech/1387594.html В Facebook назвали причину масштабного сбоя
В Facebook назвали причину масштабного сбоя
Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер в своем Twitter-аккаунте назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов компании.
По его словам, сбой произошел из-за проблем с сетью. Сейчас команда занимается восстановлением работы. "Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее", - написал Шрепфер.
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