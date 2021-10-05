Домен facebook.com выставлен на продажу

Домен Facebook (facebook.com) выставлен на продажу на сайте Whois, специализирующемся на подобных сделках.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на это обратили внимание пользователи интернета, в частности основатель социальной сети Twitter Джек Дорси, разместивший соответствующую информацию на своей странице.

В объявлении на упомянутом сайте не уточняется, кто выступает в качестве продавца и сколько он хочет получить за этот домен.

В Facebook эту информацию не комментируют.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.