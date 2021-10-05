В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира в понедельник.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Жалоб из Азербайджана пока почти не поступало.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

Ранее в понедельник пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.