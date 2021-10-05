https://news.day.az/hitech/1387602.html Мошенники пытаются обмануть людей на фоне глобального сбоя в Интернете - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мошенники пытаются обмануть людей на фоне глобального сбоя в Интернете - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мошенники воспользовались сбоями в работе Facebook и начали предлагать поддельные VPN-системы и прокси-серверы, которые якобы позволят пользователям войти в социальную сеть и связанные сервисы.
Как передает Day.Az, подобные сообщения опасны, поскольку поддельные VPN будут пропускать через себя весь трафик, поэтому пароли, переписка и личные данные могут утечь в руки злоумышленникам.
Войти в социальные сети можно при помощи прокси-серверов, это более безопасно, но лучше дождаться решения проблемы со стороны компании Facebook.
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