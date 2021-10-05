WhatsApp полноcтью восстановил работу после сбоя

Функции мессенджера WhatsApp восстановлены после недавнего масштабного сбоя.

Об этом написал генеральный директор одноименной компании Уилл Кэткарт на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", - сообщил он. Кэткарт также поблагодарил тех, кто помогал устранить неполадки.