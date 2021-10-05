https://news.day.az/hitech/1387605.html WhatsApp полноcтью восстановил работу после сбоя
WhatsApp полноcтью восстановил работу после сбоя
Функции мессенджера WhatsApp восстановлены после недавнего масштабного сбоя.
Об этом написал генеральный директор одноименной компании Уилл Кэткарт на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", - сообщил он. Кэткарт также поблагодарил тех, кто помогал устранить неполадки.
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