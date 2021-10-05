Корпорация Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше запланированного срока. Она должна была стать доступной для пользователей 5 октября по американскому времени, однако уже 4 октября появилась возможность ее скачать. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The Verge.

Так, обладатели устройств с установленной Windows 10 могут бесплатно обновиться до следующей версии, остальные будут постепенно получать предложения обновить ПО, если их компьютеры смогут поддержать его по системным требованиям.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - пояснили в Microsoft.

Также пользователи сами могут обновить операционную систему с помощью Помощника по установке от Microsoft, ознакомиться с минимальными требованиями для устройства можно на официальном сайте корпорации.

В конце сентября в сети появились обновленные системные требования к Windows 11. В частности, совместимое с операционной системой устройство должно иметь 64-разрядный процессор с двумя или более ядрами и частотой не менее 1000 мегагерц.