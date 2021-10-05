В Facebook опровергли информацию об утечке данных пользователей

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - говорится в распространенном ею заявлении.

Сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных, говорится в заявлении.

"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.