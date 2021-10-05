Аноним предупредил о глобальном падении Facebook за 15 минут до него

Неизвестный пользователь интернет-форума 4chan.org за 15 минут до глобального сбоя в работе WhatsApp, Instagram и Facebook сообщил о том, что "сейчас вся система ляжет", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Я работаю в глобальной интернет-компании и слышал "шёпот", что через 15 минут начнётся глобальное отключение Интернета. Примерно через 15 минут. Для начала рухнет работа всех соцсетей. Уже начинается, извините", - написал анонимный пользователь.

И действительно, через указанный промежуток времени случился беспрецедентный сбой в работе крупнейших мировых сервисов.

Вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.