Результаты первых тестов Windows 11

Американская компания Microsoft выпустила обновление Windows 11. Она должна была стать доступной для пользователей только 5 октября по американскому времени, но ее можно скачать уже с 4-го числа,пишет издание The Verge.

Однако, как выяснилось, далеко не все устройства обновляются на Windows 11, даже если они полностью соответствуют заявленным техническим характеристикам.

Как передает Day.Az, корреспондент "Известий" лично убедился в этом. Опытным путем он пришел к выводу, что новая версия предъявляет более строгие требования к операционной системе, чем предыдущая.

Для установки требуются процессоры Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

"Середина дня 5 октября. Пока никакого намека на обновление до Windows 11 нет. Собственно, вот сейчас компьютер, который по всем параметрам проходит для этой операционной системы показывает нам, что у нас установлены все последние обновления и поставить одиннадцатую пока не получается", - пояснил он.

Эксперт добавил, что согласно техническим характеристикам, обновление до Windows 11 пробовалось на устройстве Laptop-4POGM719 у которого стоит одиннадцатое поколение процессора Intel (R) Core ™i5-1135G7. Его чистота процессора 2.42 ггц. На ноутбуке установлена 64-разрядная операционная система.