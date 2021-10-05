Акции Facebook растут в начале торгов после массового сбоя сервиса

Акции американской компании Facebook ("Фейсбук") растут во вторник в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, открывшихся в 09:30 по времени Восточного побережья США (17:30 по бакинскому времени).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно размещенным на сайте торговой площадки данным, к 09:35 (16:35 мск) стоимость акций компании выросла на $3,19 (0,98%) и составляла $329,42. На фоне масштабного сбоя, вызванного внутренней ошибкой инженеров Facebook при установке обновления, акции компании к закрытию торгов в понедельник упали на 4,89%.