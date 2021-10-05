Исследователи ASCI (американский индекс удовлетворенности потребителей) назвали модели и бренды бытовой техники, наиболее удовлетворяющие пожеланиям и предпочтениям потребителей. Рейтинг возглавила компания Samsung, продукция которой набрала 80 баллов из 100. Об этом говорится в отчете организации, который опубликован на ее официальном сайте.

Американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI) - это экономический индикатор настроений потребителей в США, основанный на общенациональном опросе, в котором потребителей просят оценить продукты и услуги, которые они используют. Ежегодно более 500 000 потребителей опрашиваются по этому индексу, который оценивает удовлетворенность клиентов более чем 400 компаниями в 47 отраслях. Участников опроса просят оценить производителей, а ответы проверяются, чтобы обеспечить включение реальных клиентов широкого спектра товаров и услуг. Показатели удовлетворенности клиентов (ACSI) публикуются ежемесячно в течение каждого календарного года. Данные ACSI используются исследователями, корпорациями, государственными учреждениями, аналитиками рынка и инвесторами, отраслевыми торговыми ассоциациями и потребителями.

Исследование ACSI 2020-2021 основано на интервью с 7960 респондентами, выбранными случайным образом, и охватывает период с 7 июля 2020 г. по 26 июня 2021 г.

Интересно, что Samsung в этом году обогнала LG и Bosch, которые занимали соответственно первые и вторые места в прошлогоднем списке производителей бытовой техники. Показатели компании увеличились на 3%, в то время как LG упал на 1%, а Bosch потерял сразу 6% по сравнению с показателями 2020 года.

Напомним, что продукция оценивалась на основе таких показателей как: дизайн, качество и доступность мобильных приложений, гарантия, сервис, удовлетворенность сайтом компании производителя, долговечность и т.д. Каждый из пунктов оценивался максимально в 100 баллов. А из общего показателя по всем опросным категориям выявлялся оценочный бал производителя.