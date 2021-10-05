Власти США прокомментировали сбой в Facebook

Сбой в работе социальных сетей "Инстаграм" и "Фейсбук" не был связан с хакерской атакой, однако американские власти следили за ситуацией на случай, если это мог быть более "крупный инцидент в киберпространстве".

Об этом заявила во вторник руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли в онлайн-интервью газете "Вашингтон пост", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее спросили, связан ли сбой в соцсетях с кибератакой. "Из всего, что я видела, это не было какой-то злонамеренной атакой или хакерской атакой. На самом деле это была ошибка конфигурации, это был технологический сбой", - отметила Истерли.

Она подчеркнула, что ее агентство, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, следило за ситуацией. "Потому что, если бы это был какой-то крупный инцидент в киберпространстве, мы хотели бы убедиться, что следим за всеми другими важнейшими объектами инфраструктуры, которые также могут быть затронуты", - пояснила глава CISA.