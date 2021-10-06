В Instagram добавил новую возможность

Социальная сеть Instagram увеличила продолжительность загружаемых роликов с одной минуты до 60 минут, отказавшись от прежнего способа публикаций видеоматериала в приложении IGTV.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Verge.

В публикации отмечается, что функция IGTV подвергнется ребрендингу и сменит свое название на Instagram TV. Утверждается, что формат будет удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента.

IGTV был представлен в июне 2018 года. Функция должна была стать мобильным эквивалентом YouTube, благодаря которому пользователи находили и смотрели длинные видео. Издание отмечает, что формат так и не прижился, а уже спустя пару месяцев в США запустилось китайское приложение TikTok.