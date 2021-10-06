Сбой в интернете не затронул штаб-квартиру Facebook

Глобальный сбой в работе Facebook, потрясший весь мир 4 октября, практически никак не затронул штаб-квартиру компании в одном из тихих пригородов Сан-Франциско - Менло-парке, что, пожалуй, является знаком времени - и работа, и глобальные потрясения теперь все чаще происходят в виртуальном, а не реальном мире.

Кампус на берегу залива Сан-Франциско

Как передает Day.Az, штаб-квартира глобальной корпорации - кампус на берегу залива Сан-Франциско, череда небольших домиков в несколько этажей. Больше всего она напоминает не очень притязательный гостиничный комплекс. Практически не видно даже логотипов и символики Facebook - да и незачем они, если соответствующая программа и так стоит в каждом телефоне. Людей практически не видно - многие продолжают работать удаленно, ведь в Калифорнии очень строго относятся к мерам по профилактике COVID-19. Те, кого все-таки можно встретить, советуют журналистам обращаться за официальным сопровождением для тура по штаб-квартире. Впрочем, как сообщили корреспонденту ТАСС, получить его сейчас невозможно из-за тех же коронавирусных ограничений, так что главный офис Facebook фактически остается закрыт.

Очевидно, что сейчас офис работает нормально, хотя во время сбоя попасть в него сотрудники не могли из-за блокировки электронных замков. Сейчас люди входят и выходят из здания, на проходных дежурят охранники, каких-то отклонений от штатного режима не заметно.

Впрочем, никто особенно и не стремится в него попасть. Ни сбой, ни слушания в Сенате Конгресса США 5 октября о негативном влиянии приложений компании на психику подростков не привели к появлению у кампуса желающих поддержать или, наоборот, добить переживающую непростые времена компанию. Единственная съемочная группа дежурила во вторник напротив входа в кампус.

Новый мир

Однако на протяжении дня перед камерой никто так и не появился. Зато утром Facebook выпустил очередной релиз о причинах сбоя, в течение дня выходили сообщения на каких-то сервисах. Вечером к читателям со своей страницы в соцсети обратился глава компании Марк Цукерберг. У него в подписчиках более 117 млн человек. Ни одно публичное выступление, ни один телеканал не дал бы ему такой аудитории, как его собственная страница в соцсети. Пост уже собрал более 100 тыс. комментариев, многие из них - гневные. Падение Facebook, таким образом, случилось, было устранено и прокомментировано всеми сторонами в виртуальном пространстве, в то время как штаб-квартира компании продолжала работать в размеренном темпе.

Впрочем, у этого нового времени есть свои ограничители. То, что стало глобальным событием и новостью номер один в России, для жителей пригорода Сан-Франциско, буквально через дорогу от штаб-квартиры Facebook, прошло практически незаметно. "Мне кажется, хорошо, что это произошло, ведь выявилась проблема, и они теперь знают решение для ее устранения", - сказала одна из местных жительниц. При этом она отметила, что не заметила отключение Facebook, однако сбой работы Whatsapp принес ей некоторые неудобства.

"Хоть и не пользуюсь часто Facebook, однако заметил, что с ним что-то не так. Намного больше проблем принес сбой Whatsapp, да и Instagram не работал часов семь", - поделился воспоминаниями о "черном цифровом понедельнике" еще один мужчина из числа соседей Facebook.

Технологические гиганты Кремниевой долины

Растянувшиеся на десятки километров между Сан-Франциско и Сан-Хосе пригороды, где находятся офисы технологических гигантов, получили название Кремниевой долины. Здесь, помимо кампуса Facebook, располагаются комплексы еще двух лидеров индустрии высоких технологий - Google и Apple. Первый по своему устройству напоминает небольшой расположенный в лесу городок. Присутствие на территории Google сложно не заметить - на каждом перекрестке стоит указатель с названием компании. При этом в штаб-квартире, которая состоит из шести корпусов по всей территории расставлены объекты инфраструктуры, разукрашенные в корпоративные цвета, часто встречаются фигурки OC Android. По территории центральной части кампуса перемещение свободное, однако фактически на улицу выходят лишь несколько человек обслуживающего персонала, компания, как и ее конкурент из Менло-Парка, закрыта для посещения из-за пандемии, на ее территории продолжают действовать коронавирусные ограничения, масштабные пароковочные комплексы пустуют.

Располагающийся несколько южнее кампус Apple - самый скромный по сравнению со своими соседями и в отличие от них представляет собой единое здание. При этом, как и в случае c Facebook, на территории штаб-квартиры в Купертино почти нигде нет логотипов компании, даже единственный доступный для посетителей магазин компании не украшен соответствующей символикой.