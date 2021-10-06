Google принудительно запустит двухфакторную аутентификацию

У 150 млн пользователей Google и 2 млн авторов YouTube будет автоматически подключена опция двухфакторной аутентификации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом нововведении сообщается в официальном блоге Google.

"К концу 2021 года мы планируем автоматически подключить 150 млн пользователей Google к двухфакторной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн авторов YouTube также начали ее использовать", - говорится в сообщении компании.

В Google подчеркнули, что двухфакторная аутентификация - это основа безопасности для клиентов компании. Суть этой опции состоит в том, что при входе в свой аккаунт на каком-либо сервисе Google, пользователь должен подтвердить, что это именно он, через другое авторизованное устройство. Например, если человек пытается открыть почту Google через компьютер, на его мобильный телефон придет уведомление с просьбой подтвердить авторизацию.

Ранее эксперты уже рекомендовали россиянам использовать двухфактоную аутентификацию, чтобы защитить свои данные от мошенников. В частности, по словам специалиста по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрея Слободчикова, такой способ отлично подойдет тем, кто хочет защитить от злоумышленников данные в своих рабочих чатах.