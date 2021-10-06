В дисплеях iPad mini 6 обнаружен брак

Пользователи обнаружили проблему с дисплеями в iPad mini 6, соответствующая тема открыта на портале Reddit. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по их словам, при вертикальной ориентации легкое нажатие на некоторые части экрана искажает дисплей.

Запустивший эту тему пользователь Reddit предположил, что эта проблема может быть следствием неправильной сборки iPad.

Ранее пользователи жаловались на эффект "желейной прокрутки". При скроллинге текста или страниц в браузере одна сторона экрана движется быстрее, чем другая. Apple отрицала ошибки в работе экрана и заявила, что это нормальное явление для LCD-дисплеев.

Некоторые пользователи считают, что обнаруженная проблема может быть также связана с особенностью нового дисплея.