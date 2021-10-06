Intel высмеяла Apple

Intel выпустила высмеивающий Apple ролик. На рекламу обратили внимание журналисты издания ZDNet.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в доступном на YouTube рекламном ролике под названием "Разрушая предрассудки: социальный эксперимент" якобы "на 100 процентов лояльным" пользователям Apple демонстрируют технологии, встречающиеся в компьютерах на базе процессоров Intel. Судя по видео, люди приходят в восторг, некоторые заявляют о готовности отказаться от Mac в пользу ПК.

По словам топ-менеджера Intel Райана Шраута (Ryan Shrout), проморолик был записан с участием реальных пользователей Apple. "Забавный эксперимент, показывающий мощь экосистемы Intel", - подчеркнул Шраут.

На момент написания заметки появившееся в сети 4 октября видео собрало почти 100 тысяч просмотров, соотношение лайков и дизлайков - 1,5 против 3,3 тысячи. "Интересно, сколько пользователей Apple будут тронуты этой рекламой, причем настолько, что откажутся от своих знакомых операционных систем ради чего-то совершенно нового", - пошутил автор издания.

В 2020 году Apple объявила об отказе от процессоров Intel в своих компьютерах. В ноябре компания представила первые устройства на базе собственного ARM-чипа M1.

Intel не первый раз высмеивает бывшего партнера в своей рекламе. В июне компания представила видео, в котором сообщила, что на ПК можно запускать современные производительные игры, при этом на устройствах Apple такая возможность отсутствует.