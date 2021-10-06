В России на учениях «Запад-2021» впервые приняли участие боевые роботы

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что на учениях "Запад-2021" впервые принимали участие боевые роботы - "Платформа-М", "Уран-9" и "Нерехта", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях. Помимо этого, на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта"", - рассказал Шойгу.

Кроме того, по словам главы Минобороны России, на учениях отрабатывались новые методы ведения боя и управления войсками.

"В основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Многое удалось опробовать на практике", - пояснил Шойгу.