Марк Цукерберг ответил на критику в адрес Facebook

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг назвал ложными заявления о том, что компания пренебрегает безопасностью пользователей, в том числе несовершеннолетних, ради получения выгоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, так он прокомментировал обвинения, выдвинутые ранее экс-сотрудницей компании Фрэнсис Хауген.

"Все это неправда", - написал бизнесмен на своей странице в Facebook. "Как и в случае с другими социальными проблемам, я не думаю, что частные компании должны принимать все решения самостоятельно. Вот почему мы уже несколько лет выступаем за обновление правил для интернета".

На слушаниях в Сенате Конгресса США по вопросу безопасности детей в интернете, Хауген утверждала, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков соцсети, но не предпринимали мер.

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook: "У Марка уникальная позиция в технологической индустрии, поскольку ему принадлежит более 55% всех голосующих акций Facebook. Не существует столь же мощных компаний, которые контролировались бы в одностороннем порядке. И в конце концов, вся ответственность ложится на Марка. В настоящее время никто не может заставить Цукерберга нести ответственность, кроме него самого".

Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регуляции его деятельности.