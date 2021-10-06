Акции Facebook начали падать

Акции американской компании Facebook падают в среду в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне обвинений, прозвучавших накануне на слушаниях в Сенате Конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно размещенным на сайте торговой площадки данным, к 09:40 по времени Восточного побережья США (17:40 по Баку) стоимость акций компании снизилась на $6,11 (1,84%) и составляла $326,85. Акции компании снизились в понедельник на 4,89% на фоне масштабного сбоя, вызванного внутренней ошибкой инженеров Facebook при установке обновления, однако во вторник отыграли порядка двух процентов.

Акции ряда других технологических компаний также снижаются в среду. Так, стоимость акций Twitter упала в первые минуты торгов на 0,55%, Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - на 0,18%, Apple - на 0,83%. Акции Amazon, наоборот, растут - на 0,98%,

Индекс электронной биржи NASDAQ в первые минуты торгов падает на 76,15 пункта (0,53%) и составляет 14 357,68 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones потерял 140,08 пункта (0,41%), опустившись до 34 174,59 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 19,88 пункта (0,46%) - до отметки 4 325,84 пункта.

Во вторник в Сенате Конгресса США состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Они публиковались в различных СМИ на протяжении последних недель. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регуляции его деятельности. Произошедший в понедельник масштабный сбой в работе компании только усилил ее уязвимость.