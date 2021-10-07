Mazda объявила названия двух новых кроссоверов

Компания Mazda объявила, что начиная с 2022 года, представит в Европе две новые модели. Кроссоверы получат названия Mazda CX-60 и Mazda CX-80.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новинки получат гибридную силовую установку, которая будет состоять из рядного бензинового 4-цилиндрового двигателя с электромотором. Также автомобили будут предлагаться с рядным бензиновым 6-цилиндровым мотором и дизельным агрегатом в сочетании с 48-вольтовой гибридной системой.

В первой половине 2022 года Mazda собирается представить новую версию первого серийного электрокара марки, модели MX-30, которая оснащена роторным двигателем в качестве вспомогательной силовой установки.

Наконец, с 2025 года японская компания собирается представить несколько новых моделей на базе платформы для электрокаров. К 2030 году Mazda планирует сделать "зеленым" весь свой модельный ряд.