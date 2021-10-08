Google откажется от триггер-фразы «Окей, Google»

Компания Google работает над быстрыми фразами для фирменного голосового помощника. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GSMArena. Благодаря внедрению быстрых фраз пользователю не нужно будет каждый раз произносить "Окей, Google", чтобы взаимодействовать с Google Assistant.

По данным портала, быстрые фразы уже доступны на смартфонах Google Pixel 3 XL с установленной бета-версией Android 12 и приложением Google последней версии.

Для использования функции "Быстрые фразы" пользователю необходимо самостоятельно включить ее в настройках помощника. Если функция активирована, голосовой ассистент будет прислушиваться ко всему, что говорит пользователь во время конкретных действий. Например, когда срабатывает будильник, помощник будет ждать команду "Стоп" или "Отложить", а на входящий звонок можно отреагировать фразой "Ответить" или "Отклонить".