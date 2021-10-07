В iOS 15.1 отключат раздражающую пользователей функцию

Компания Apple выпустила обновление бета-версии iOS 15.1 для разработчиков, отключающее автоматическое переключение камеры в макро-режим при фотосъемке. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает 9to5mac.

Первые покупатели iPhone 13 Pro и Pro Max были недовольны отсутствием выбора и раздражающим эффектом переключения модуля камеры. Автоматическая смена модулей в приложении "Камера" происходит при близкой фото- и видеосъемке объекта, однако для видеорежима в настройках есть опция "Заблокировать камеру", а для фоторежима такой функции не предусмотрено. После массового недовольства пользователей Apple объяснила, что это не ошибка, а программная особенность смартфона, но пообещала добавить переключатель режима для тех, кто посчитал ее неудобной.

Дата выхода финальной версии iOS 15.1 на данный момент неизвестна.