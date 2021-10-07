Apple столкнулась с нехваткой камер для iPhone 13

Аналитик американского финансового холдинга JP Morgan Самик Чаттерджи заявил, что производство серии iPhone 13 в четвертом квартале может быть нестабильным. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ресурс Gizmochina.

Чаттерджи отмечает, что процесс наращивания производства iPhone 13 продвигается медленнее, чем на более ранних моделях гаджета. При этом основная проблема связана с модулями камеры. Вспышка COVID-19 во Вьетнаме нарушила их поставки, а использование оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы усложняет процесс производства. Ситуация улучшится по мере того, как ограничения будут ослаблены, и фабрики по производству камер LG Innotek, используемых в iPhone 13, вместе со вспомогательным подразделением в Южной Корее будут наращивать объемы в необходимом темпе.

По мнению аналитика, если проблемы с нехваткой электроэнергии в Китае сохранятся, то это негативным образом отразится на поставках мелких компонентов для гаджетов. С более крупными компонентами на данный момент никаких проблем у Apple нет, из-за чего компания продолжает оставаться в комфортном положении с точки зрения продаж.