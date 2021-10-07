В Евросоюзе требуют установить более пристальное наблюдение за Facebook

Евросоюз решил всерьёз взяться за Facebook.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, всё сильнее слышны голоса установить более строгий мониторинг над тем, как ведут себя социальные платформы на всем пространстве Европейского Союза.

Не так давно депутатами были в этой связи представлены два проекта. Они направлены на предотвращение злоупотреблений со стороны соцсетей. В частности, есть подозрения, что деловая практика в Facebook выходит за рамки легитимности, особенно в области извлечения через Facebook прибыли и сокрытия ее от налоговых служб. Поэтому раздаются голоса ввести более строгие правила в социальных сетях.

В настоящее время законопроекты обсуждается в Европейском парламенте и Совете Евросоюза. Их инициаторы считают, что Facebook больше думает о прибыли, чем о пользователях. Это убеждение разделяют многие политики, что спровоцировало возобновление дискуссии о социальных сетях как в Евросоюзе. Депутаты считают, что необходимо сильное и эффективное регулирование социальных сетей в Европе. Беспокоит, когда социальные сети с их неподконтрольными правохранительным органам алгоритмами усиливают агитацию и способствуют нежелательному политическому и социальному развитию, особенно перед и в ходе выборов. При этом апелляции к чувству ответственности и саморегулированию не срабатывают в полной мере. И в этом тоже есть доля правды, ведь интересы выгоды всегда берут вверх над сомнениями о социальной ответственности и законопослушания. Это особенно важно с учетом рыночной власти и социальной значимости крупных технологических компаний.

Именно поэтому авторы представленных законопроектов считают важным взять бразды правления на Facebook и крепко их затянуть.

Совсем недавно Комиссия ЕС по внутреннему рынку также поддержала предложение по более строгому регулированию Facebook. По мнению ее руководителей, нужно срочно законодательно закрепить этот план, а не ослаблять его.