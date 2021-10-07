Cadillac сменил логотип

Компания Cadillac обновила свой корпоративный логотип и решила использовать его на всех своих электромобилях, передает The Drive. Американская марка последовала моде на минимализм и сделала логотип с черно-белым гербом. Первым автомобилем, на котором появится обновленный шильдик, станет полностью электрический Cadillac Lyriq.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на телеканале Fox News представитель Cadillac подтвердил, что существующая цветная версия эмблемы будет по-прежнему использоваться в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Американский производитель планирует отказаться к 2030 году от ДВС и выпускать только электрические автомобили.

Последний раз компания Cadillac обновляла свой логотип в 2014 году. Тогда герб сделали шире, а лавровый венок, в который он был вписан, убрали. Обновив логотип, американская марка присоединилась в большому числу автопроизводителей, изменивших свои эмблемы, включая Volvo, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault и Kia.

Что касается Cadillac Lyriq, который был представлен в апреле 2021 года, его силовая установка выдает 340 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента, а дальность хода составляет 500 км. Пока неизвестно, когда модель появится в России, но представители GM подтверждали планы ее вывода на рынок.