Ученые разработали покрытие для повышения энергоэффективности солнечных батарей

Российские ученые создали антиотражающие покрытия, которые позволят увеличить поглощение солнечного света за счет уменьшения потерь на отражение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это поможет повысить энергоэффективность солнечных батарей, пишет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ".

"Как известно, любые покрытия способны отражать, поглощать и пропускать солнечный свет. Наши покрытия являются антиотражающими, то есть доля отраженного от них электромагнитного излучения на 1-2 порядка ниже, чем доля прошедшего и поглощенного. При этом содержание углерода позволяет регулировать соотношение между ними", - отметила Екатерина Муратова, доцент СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и один из авторов исследования.

Одним из важнейших вопросов современности является состояние окружающей среды. Снизить риск причинения ей вреда позволяет альтернативная энергетика - получение энергии из возобновляемых источников, таких как солнце, вода и ветер. Особенно перспективным является направление солнечной энергетики - за счет полного отсутствия вредных выбросов в атмосферу. Несмотря на экологичность, этот метод добычи энергии имеет свои недостатки - используемые сегодня покрытия не обеспечивают полного поглощения солнечного света.

Как отмечают в вузе, создание антиотражающих покрытий базируется на принципе электрохимического анодирования алюминиевых подложек - в электролит на основе щавелевой и винной кислот погружается алюминий и под действием электрического тока формируется углеродосодержащее пористое покрытие.

"Наша технология наиболее экономически выгодна по сравнению с технологиями создания аналогов абсорбирующих элементов, например, на основе кремниевых пластин, за счет использования относительно недорогих материалов - это алюминий, в виде фольги или покрытия, и электролитов с различной концентрацией винной и щавелевой кислот. Также процесс менее энергозатратный и не требует дорогостоящего оборудования", - добавила Муратова.

По словам ученых, разработанная технология позволит использовать покрытия не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра. Это может лечь в основу исследований энергетики "умной одежды", электропитание которой будет осуществляться за счет тепла человеческого тела. На следующих этапах планируется модифицировать покрытия путем формирования нанокомпозитов.