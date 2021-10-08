Nokia выпустила свой первый планшет

Первый планшет под брендом Nokia получил экран с 2K-разрешением и поддержку LTE. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании.

Представленный девайс имеет алюминиевый корпус, передняя панель закрыта защитным закаленным стеклом. Аппарат под названием T20 получил 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000х1200 пикселей с максимальной яркостью 400 нит. Устройство имеет толщину около восьми миллиметров и вес 470 граммов.

Nokia T20 работает под управлением восьмиядерного процессора Tiger T610, имеет до четырех гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширения. Устройство поддерживает обмен данных по Wi-Fi и сотовой связи посредством 4G. Выпущенный планшет получил основную камеру разрешением восемь мегапикселей и фронтальную камеру разрешением пять мегапикселей.

Производитель позиционирует устройство в качестве бюджетного девайса для работы и развлечений. Модель отличается аккумулятором емкостью 8200 миллиампер-часов, который позволяет работать на одном заряде до 15 часов.

Стоимость версии с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, 64 гигабайтами встроенной памяти и LTE составляет 19 990 рублей.

Информация о том, что под брендом Nokia выйдет планшет, появилась в середине лета. Инсайдеры обнаружили, что планшеты получили сертификационные номера TA-1392 и TA-1397 для продажи на рынке России.