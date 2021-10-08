Новый вирус на Android получает полный контроль над смартфоном

ИБ-исследователи обнаружили новое вредоносное ПО TangleBot, которое может полностью завладеть смартфоном под управлением Android, сообщает ресурс TechSpot.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, вирус способен получить контроль над большинством функций смартфона, превращая его "идеальное устройство для слежки", говорится в отчете ИБ-компании Proofpoint. Ее представители отмечают, что TangleBot отправляет текстовые сообщения, которые маскируются под уведомления о записи на вакцинацию от COVID-19 и призывают потенциальных жертв перейти по ссылке на сайт. При открытии страницы пользователь обнаружит сайт с уведомлением о необходимости обновить Adobe Flash. В результате вместо необходимой утилиты на гаджет установится вредоносное ПО TangleBot.

Многие пользователи не знают о том, что Adobe прекратила поддержку стационарного Flash в декабре 2020 года, а на мобильных устройствах технология не поддерживается с 2012 года. Вирус имеет доступ к микрофону и камере, умеет просматривать историю браузеров, получать доступ к набору введенных паролей, извлекать данные из SMS-сообщений и любого сохраненного содержимого на устройстве. TangleBot может предоставить себе разрешение на изменение параметров смартфона и разрешить злоумышленникам просматривать данные о местоположении, а также умеет блокировать и совершать звонки. Это обеспечивает злоумышленникам возможность сбора данных и полного наблюдения за жертвой.