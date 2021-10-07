В работе «Википедии» произошел сбой

Сайт "Википедии" перестал открываться у пользователей разных стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, глобальная версия сервиса на 19:17 зафиксировала около 1,4 тыс. сообщений о сбоях. На русскоязычной версии Downdetector сообщается о всплеске жалоб в районе 19:00, их поступило более 500.

Сообщения о неполадках также появились в Twitter.

