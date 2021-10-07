https://news.day.az/hitech/1388994.html В работе «Википедии» произошел сбой
Сообщения о неполадках также появились в Twitter.
В работе «Википедии» произошел сбой
Сайт "Википедии" перестал открываться у пользователей разных стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, глобальная версия сервиса на 19:17 зафиксировала около 1,4 тыс. сообщений о сбоях. На русскоязычной версии Downdetector сообщается о всплеске жалоб в районе 19:00, их поступило более 500.
Сообщения о неполадках также появились в Twitter.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре