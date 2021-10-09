Раскрыты характеристики нового ноутбука Apple

В сети был опубликован скриншот с характеристиками нового ноутбука MacBook Pro. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Gizmochina.

Так, компьютер будет оснащен твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ и однокристальной системой Apple M1X. Кроме того, устройство будет иметь оперативную память объемом 32 ГБ и обновленный дизайн. Ноутбук также будет поддерживать беспроводную зарядку MagSafe.

Источники также утверждают, что Apple уже запустила новые ноутбуки MacBook Pro в массовое производство. Их презентация должна состояться в октябре 2021 года.

Кроме MacBook Pro компания из Купертино планирует выпустить еще несколько устройств Mac, например, новые Mac Mini, а также iMac и Mac Pro.