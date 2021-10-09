Tesla показывает пугающую статистику ДТП

Автомобили Tesla прославились массовыми убийствами. Пугающая и даже мистическая статистика ужасает - технология , которая создавалась, чтобы помочь водителю на дороге, на деле может оказаться смертельной.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, для владельцев Tesla стало популярным челленджем - ехать в ночное время посреди могил в поисках призраков, чтобы пощекотать себе и своим подписчикам нервишки .

Второй случай за полгода - радар электромобиля отчетливо видит "живого человека" на пустом кладбище.

"Если в этом и есть что-то паранормальное, то исключительно поведение автопилота. В случае появления пешехода срабатывает система предотвращения наездов, что означает автоматическую остановку машины. Это работает благодаря тому, что встроенные со всех сторон камеры обнаруживают на своем пути любые препятствия", - отмечает Виталий Чащухин.

Автоэксперты не видят в этом ничего смешного, ведь ошибки автопилота могут стоить жизни.

"Это вообще не смешно. Скорее - насмешка над действительностью, ведь все это указывает на несовершенство системы. Автопилот от Tesla выдает ошибки снова и снова. Порой это выглядит забавно, но как насчет происходящих из-за этого трагедий?", - говорит автоэксперт Андреас Кесслер.

В России электрокар на автопилоте "не увидел" перед собой Газель, врезался в него и сгорел прямо на МКАДе. И так по всему миру: Tesla "собирает" деревья, не распознаёт полицейские машины с мигалками.

Ведется уже отдельная статистика ДТП со смертельным исходом из-за автопилота. Так можно ли полагаться на электронику? В Германии - это уже отдельная часть теории ПДД, которая, что называется "кровью написана".

"Конечно, современные автомобили - это куча электронных помощников от системы ABC до всевозможных парктроников, и человек не должен полагаться только на них. Мы учим отныне критически оценивать ситуацию, уровень опасности, чтобы не идти на неоправданный высокий риск и полагаться, в первую очередь, на свои собственные глаза",- отмечает владелец автошколы Хайко Грайзер.

Несмотря на это, Франкфуртский автосалон вовсю демонстрирует автомобили совсем без руля и педалей. А знаменитый владелец Tesla уже предлагает свои технологии другим производителям, чтобы не тратится на лишние разработки автопилотов.

"Если бы другие автомобильные компании захотели лицензировать автопилот и использовать в своих автомобилях, это было бы круто!", - отмечает Илон Маск.

Вероятно, за автономным движением и правда будущее. Но перспективы - призрачные, ведь в таком случае, как говорят автоэксперты, привычные машины должны навсегда исчезнуть с дорог, чтобы не мешать "беспилотникам". Так что пока даже простые работяги с почти достроенной фабрики Tesla под Берлином предпочитают добираться на службу на старой-доброй "Ниве". Как тебе такое, Илон Маск?