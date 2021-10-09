Google и YouTube не дадут наживаться на отрицании глобального потепления

Рекламодатели и издатели, применяющие инструменты Google, а также видеоблогеры на YouTube больше не смогут зарабатывать на материалах, в которых ставятся под сомнение факты об изменении климата на планете. Об этом сообщается в документе технической поддержки Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, уточняется, что идет о контенте, который "противоречит прочно установившемуся научному консенсусу вокруг существования климатических изменений и их причин". Как пример приводится контент, в котором изменения климата названы обманом, отрицается долгосрочный тренд на потепление либо отрицается вклад выбросов парниковых газов или деятельности человека в климатические изменения".

Для мониторинга соблюдения нового правила Google будет использовать как автоматические инструменты, так и специалистов-модераторов. В компании пообещали внимательно изучать контекст, в котором делаются те или иные утверждения о глобальном потеплении. Будут различать материалы, в которых недостоверные утверждения подаются как факт и те, где просто сообщается о таких утверждениях либо ведется их обсуждение.

Всего неделю назад YouTube ввел запрет на размещение материалов с дезинформацией о любых вакцинах, не только от COVID-19. Одновременно были удалены несколько каналов, связанных с ведущими активистами антипрививочного движения, включая Джозефа Мерколу и Роберта Ф. Кеннеди младшего.