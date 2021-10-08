Рассекречены новые компьютеры Apple

Запланированые на осень ноутбуки Apple получат новый чип и до двух терабайт встроенной памяти. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

По словам источников, компания готовит запуск серии ноутбуков на базе нового процессора M1X. Чип получил восемь производительных и два энергоэффективных ядра. Модели будут поставляться с 16, 32 или 64 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителями емкостью до двух терабайт.

Из рассекреченных данных следует, что компания представит две модели MacBook Pro - с дисплеями на 14 и 16 дюймов. Экраны будут базироваться на матрице Mini-LED. Аппараты получат дисплей с тонкими рамками, порт для зарядки MagSafe, разъем HDMI и слот для карты памяти SD.

Также источники рассказали, что поставками экранов Mini-LED займется компания Ruiyi Optoelectronics. Quanta Computer будет отвечать за сборку остальных компонентов устройств.

Анонс новых MacBook может состояться до конца октября.

В 2020 году Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютеров в пользу ARM-чипов. В ноябре компания представила новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на базе процессора M1.