В Telegram начали тестировать «спонсируемые сообщения»

Telegram начал тестировать функцию спонсируемых сообщений, упоминание об этом размещено на официальной платформе перевода популярного мессенджера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рекламные сообщения в настоящее время работают в тестовом режиме. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами публичных каналов, в которых выводятся рекламные сообщения", - уточняют в тексте Telegram.

В Telegram разъяснили, что при использовании "спонсируемых сообщений" личные данные пользователей не будут собираться и анализироваться для показа рекламы. В результате все подписчики одного и того же канала в мессенджере увидят одинаковый рекламный текст, без каких-либо различий и разбивки на аудиторию.

При этом в спонсируемых сообщениях запрещается использовать внешние ссылки.

В отличие от других приложений, Telegram не станет отслеживать, нажал ли человек на спонсируемое сообщение. Дата запуска новой функции для широкой аудитории пока не уточняется.