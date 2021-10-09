YouTube перестанет выпускать ежегодную подборку популярных видео

Видеохостинг YouTube решил официально остановить выпуск ежегодной подборки самых популярных видео за год Rewind. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал The Next Web.

По версии СМИ, одной из причин закрытия проекта является отношение пользователей. Так, например, видео от 2018 года собрало 19 млн отметок "не нравится", а 2019 - 9,5 млн. В 2020 году Rewind не опубликовали.

Кроме того, администрация платформы отметила, что блогеров стало слишком много, и все популярные видео невозможно уместить в один ролик.

Теперь YouTube будет поддерживать блогеров, которые выпускают собственные подборки в стиле Rewind. При этом речь не идет о финансовой поддержке - ссылки на такие ролики будут публиковаться в соцсетях YouTube.

"Спасибо всем, кто поучаствовал в Rewind. Мы будем рады, если вы будете создавать собственные подборки", - написала администрация платформы в Twitter-аккаунте.