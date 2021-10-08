Инженеры создали дрон, сам лавирующий между деревьями в лесу на скорости

Инженеры смогли научить дрон самостоятельно летать по лесу и не врезаться в деревья.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, статья об этом опубликована в журнале Science Robotics.

В теории, реакция компьютера гораздо быстрее человеческой, но распознавание образов на фото - сложный ресурсоемкий процесс, поглощающий много процессорного времени.

Специалисты под руководством Антонио Локерчио из Цюрихского университета совместно с компанией Intel создали автопилот для квадрокоптера, который позволяет ему уклоняться от препятствий на сравнительно большой скорости и выполнять агрессивные маневры.

Аналогичные квадрокоптеры обычно в полете строят 3D-карту окружающей местности с помощью стереоскопической камеры, и затем прокладывают по ней курс в обход препятствий. Это занимает много времени, и потому инженеры сократили длину конвейера - дрон летит напрямую по изображению с камеры, без построения отдельной модели.

Чтобы добиться этого, ученые использовали самообучающуюся нейронную сеть. Но, поскольку для обучения ей требуется много времени и много неудачных попыток, тренировки происходили в виртуальном пространстве. Иными словами, автопилот приобретал навыки в компьютерной "игре", получая изображение с виртуальных камер.

Это гораздо быстрее, чем проводить натурные испытания, и не создает необходимость делать новый аппарат после того, как он влетит в дерево. "В то время как людям требуются годы для обучения, ИИ, используя высокопроизводительные симуляторы, может достичь сопоставимых навигационных способностей намного быстрее, почти в одночасье", - говорят авторы работы.

Этот подход себя оправдал: на реальных испытаниях дрон успешно летал в сложном ландшафте, включая заснеженные территории, сошедшие с рельсов поезда, руины, густой лес и рухнувшие здания. Следующий шаг - научить автопилот планировать действия не только на несколько секунд вперед, но и на более длительный срок.